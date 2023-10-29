Altınordu kendine geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu, Zonguldak Kömürspor deplasmanında bu kez 3-1 galip gelerek 2'de 2 yaptı.



İlk 8 maçında 4 beraberlik, 4 yenilgi alıp 4 puanla düşme hattından kurtulamayan İzmir temsilcisi, son 2 haftada topladığı 6 puanla çıkışa geçip tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Puanını 10'a çıkaran kırmızı-lacivertliler, üst üste aldığı 2 galibiyetle 18'inci sıradan 12'nci basamağa yükseldi.



İlk 8 karşılaşmada sadece 6 gol atabilen Altınordu, son 2 haftada 7 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Zonguldak Kömürspor ağlarını havalandıran isimlerden Altar Han 3, Devrim 2 gole ulaşırken, Furkan Yöntem ise kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Furkan aynı zamanda profesyonel kariyerinde ilk kez gol attı. Önümüzdeki hafta evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek Altınordu, Play-Off hattındaki rakibi karşısında 3'te 3 yapmaya çalışacak.



