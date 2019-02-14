ALKASS U17 Turnuvası için Katar'da bulunan Altınordu, ismi Barcelona ile özdeşleşen efsane oyuncu Xavi Hernandez ile bir araya geldi.Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla tarihi kupalar kazanıp futbol yaşamını Katar'ın Al Sadd takımında sürdüren, 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda elçi olarak görev yapacak İspanyol yıldıza, antrenör Tolga Şanbay ile sportif etkinlikler direktörü Murat Korkmaz forma hediye etti.Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler alan Xavi, nisan ayında yapılacak 6'ncı Uluslararası U12 İzmir Cup'a gelmeyi çok istediğini ancak maç programının yoğunluğu nedeniyle organizasyona katılamayacağını söyledi.