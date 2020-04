Altınordu kalecisi Erhan Erentürk, ligi ve kulübünü değerlendirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, Altınordu'nun başarılı olmak isteyen oyuncuya her fırsatı tanıyan bir kulüp olduğunu bildirdi."Başarının en önemli formülü çalışmak ve bol tekrar yapmak. Altınordu, başarılı olmak isteyen oyuncuya her fırsatı tanıyan bir kulüp. Erce Kardeşler, Berke Özer ve Ozan Can Oruç gibi kalecilerin yetişmesi tesadüf değildir. Altınordu Futbol Akademisinde sayıları 10'un üzerinde çok yetenekli ve gelecek vadeden kaleciler yer alıyor. Hepsi birer birer sahneye çıkacak ve biz de yerimizi onlara güvenle vereceğiz. Genç kalecilerin A takımımız ile antrenmanlara çıkması ise onların gelişim süreçlerini önemli ölçüde kısaltıyor."Aynı zamanda yarışmacı ve yetiştirici olmanın çok zor olduğunu aktaran 24 yaşındaki file bekçisi, TFF 1. Lig'in güçlü takımlardan oluştuğunu belirtti.İki maç üst üste kaybeden bir takımın kendini bir anda küme düşme hattında bulabileceği gibi aynı galibiyetle play-off potasına girebileceğine dikkati çeken Erentürk, bu nedenle gençler ile tecrübeli oyuncuların doğru şekilde kaynaşması gerektiğini kaydetti.