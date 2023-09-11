Altınordu kabustan uyanamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenildikten sonra dün deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-1 mağlup olarak sıfır puanda kalan Altınordu, geçen sezon gördüğü kabustan halen uyanamadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşerek 9 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen İzmir temsilcisi yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Dış transferde 4 takviye yapıp kadrosunu altyapısından yetişen gençlerden oluşturan kırmızı-lacivertliler, ligin başında umduğunu bulamadı.

Altınordu'da uzun yıllar kaleci başantrenörü olarak çalışıp, bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka da teknik adamlık kariyerine kötü bir başlangıç yaptı. Küçüktaka'nın öğrencileri sergiledikleri performansla kırık not aldı. Grupta bir alt basamağında son sırada yer alan Zonguldak Kömürspor'la birlikte puan yüzü göremeyen iki takımdan biri olan 18'inci sıradaki Altınordu, ligde 2'nci haftayı bay geçmişti. İzmir temsilcisi, 4'üncü haftada Ankara Demirspor'u konuk edecek.

Beyoğlu Yeni Çarşılı futbolcular, Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken Altınordu'ya jest yaptı. İstanbul temsilcisi maçtan önce sahaya, "Türkiye'nin en değerli kulübü Altınordu. Hoşgeldiniz" pankartıyla çıkarak centilmenlik örneği sergiledi. Ev sahibi ekibin gösterdiği misafirperverlik tribündeki futbolseverlerden alkış topladı.