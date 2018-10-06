Altınordu İstanbulspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?





Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.



Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0



Hatayspor-Altınordu: 1-1



Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1



İstanbulspor-Boluspor: 1-3



Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1



Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0



Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0



Giresunspor-Adanaspor: 0-1



Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-3



- Puan durumu







- Ligde 8. haftanın programı



5 Ekim Cuma:



19.00 Altay 0-1 Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)



19.00 Eskişehirspor 0-3 Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)



6 Ekim Cumartesi:



14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)



14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)



19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)



7 Ekim Pazar:



14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)



16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)



19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)



19.30 Adanaspor-Balıkesir Baltok (5 Ocak Fatih Terim)



Spor Toto 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü.Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0Hatayspor-Altınordu: 1-1Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor: 0-1İstanbulspor-Boluspor: 1-3Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor: 1-0Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-0Giresunspor-Adanaspor: 0-1Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor: 2-35 Ekim Cuma:19.00 Altay 0-1 Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)19.00 Eskişehirspor 0-3 Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)6 Ekim Cumartesi:14.00 Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediye)19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)7 Ekim Pazar:14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)19.30 Adanaspor-Balıkesir Baltok (5 Ocak Fatih Terim)

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