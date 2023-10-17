Altınordu ilk zafer için sahada

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, 18 Ekim Çarşamba günü son sıradaki 2 puanlı Kırşehir Futbol SK'ya konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Altinordu.org
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Altınordu ilk zafer için sahada
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17 Ekim 2023 14:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, 18 Ekim Çarşamba günü ilk galibiyetini alma hedefiyle son sıradaki 2 puanlı Kırşehir Futbol SK'ya konuk olacak.

Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek. Lige üst üste aldığı 3 mağlubiyetle başladıktan sonra son 4 haftadaki rakipleriyle berabere kalan İzmir temsilcisi, Kırşehir'de kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Son haftalarda sergiledikleri oyunu bu kez skora da yansıtacaklarını belirten teknik direktör Atilla Küçüktaka, mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.


 

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