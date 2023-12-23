Altınordu ilk yarıyı Başkent'te noktalıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu ilk yarının son sınavında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu ilk yarıyı Başkent'te noktalıyor
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23 Aralık 2023 17:26
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran ve düşme hattından kurtulan Altınordu ilk yarının son sınavında 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Alperen forma giyemeyecek. Grupta 16 puanla 14'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 31 puanla 4'üncü basamakta yer alan Başkent ekibini yenerek devreyi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Altınordu kazanması halinde Ankaraspor'a iç sahadaki ilk yenilgisini tattıracak.
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