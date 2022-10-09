Altınordu ilk galibiyetin mutluluğunu yaşıyor

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman Tuzlaspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyet ile bu sezonki ilk 3 puanlarını aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



"Bu maç özelinde, Eren hocayla birlikte formda kalan bir Tuzlaspor vardı." diyen Kahraman, "İyi mücadele eden bir takım olduğunu biliyorduk, oyuncularımızla güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz ettik. Sahada kendi felsefemizi yansıtmak ve dirençli bir takıma karşı daha dirençli olmak zorundaydık." değerlendirmesinde bulundu.



Sakatlığı geçen oyuncularının da aralarına katıldığını aktaran Kahraman, "Altınordu, büyük bir aile. Her oyuncuya, her çalışanımıza ihtiyacımız var. Bir taraftan da maç kazanamama psikolojisi vardı. Çok iyi bir 3 puan oldu. Oyuncularımı kutluyorum, Tuzlaspor'a da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.





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