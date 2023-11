Altınordu ideal 11'ini bulamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, geride kalan 11 maçta üst üste aynı ilk 11'le sahaya çıkmadı.



Her rakip karşısında as kadroda ufak değişiklikler yapan ya da yapmak zorunda kalan teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Kazanan 11 bozulmaz" geleneğini de sürdürmedi.



İlk 8 müsabakada galibiyet yüzü göremeyen Altınordu'da bu periyotta sakatlıkların etkisi ve teknik ekibin tercihleri nedeniyle ideal 11 oluşmazken, iç sahadaki 4-0'lık Kırklarelispor galibiyeti ve deplasmandaki 3-1'lik Zonguldak Kömürspor zaferleri de değişimin önüne geçemedi.



Kırklarelispor maçında sahaya Serhat - Rahmi, Hasan, Mert, Yusuf Acer, Metehan, Furkan Yöntem, Emre, Altar Han, Devrim, İlkan ilk 11'iyle çıkan Altınordu'da bir sonraki hafta Zonguldak deplasmanında Rahmi yedek kulübesine çekilirken, bu oyuncunun yerine sağ bekte Furkan Metin görev yaptı.



Son olarak iç sahada 2-2 biten 1461 Trabzon karşılaşmasında bu kez sakatlığı bulunan Yusuf Acer kadroda yer almazken, sol bekte Yusuf Can Esendemir oynadı. Altınordu'da 11 maçın tümünde ilk 11'de şans bulan tek isim kaleci Serhat oldu.





