Altınordu için ligde final maçı!

Spor Toto 1. Lig'de 16 Mayıs Salı günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hasan Özer, rakiplerini yenerek ligde kalmayı garantilemek istediklerini söyledi.



Özer, yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK karşısında sezonun en değerli 3 puanını almak için mücadele edeceklerini bildirdi.



Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Özer, şöyle konuştu:



"Biz bu işe inandık, ligde kalmak için bundan önceki maçlarda gerekli reaksiyonları verdik. İyi puanlar topladık. İşi buraya kadar getirdik, Erzurumspor FK ile evimizde oynayacağımız maç geçmişte oynadığımız maçlardan çok daha önemli olacak. Yendiğimiz takdirde ligde kalmayı garantileyeceğiz. İzmir'in yanımızda olmasını bizi desteklemesini bekliyoruz. Biz de oyuncu grubu ve teknik heyet olarak hem motivasyonumuzu hem mesaimizi, hem de bilgimizi bu maça harcayacağız. İnşallah çıkıp iyi ve yürekli futbol oynayarak, mücadele ederek, ligde kalmayı hedeflemek istiyoruz."



Özer, bunun kolay olmayacağını bildiklerini belirterek, "Biz mücadeleye hazırız, bunu başaracak güçteyiz. Altınordu gibi köklü bir takımın bu kadar güzel tesisleri olan altyapıya önem veren bir takımımızın bu ligde kalması önemli ve değerli. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu söyleyebilirim, inşallah başaracağız." dedi.



Futbolculardan Erdi Dikmen de ligden düşmeyi hak etmediklerini ifade ederek, "Bu sıralarda olmayı da hak etmiyoruz. Salı günü bu maçı yenerek inşallah alt tarafın şampiyonu olmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



Ligde son 2 haftaya düşme hattındaki Erzurumspor FK'nin 1 puan önünde giren İzmir temsilcisi rakibini yendiği takdirde son hafta öncesinde ligde kalmayı garantileyecek.





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