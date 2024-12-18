Altınordu için fırsat haftası

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkarmasına rağmen 32 puanla 3'üncü sırada yer alan Altınordu, Play-Off hattındaki rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağı ilk yarının son haftasında hata yapmak istemiyor.

Deplasmanda son sıradaki Afyonspor'la karşılaşacak kırmızı-lacivertliler devre arasına 3 puanla girerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Afyonspor karşısına favori olarak çıkacak İzmir temsilcisinin bir kulağı grupta oynanacak Sarıyer - İskenderunspor ve 24Erzincanspor-Batman Petrolspor maçlarında olacak.



Grupta 38 puanlı lider Sarıyer'in ardından sırasıyla Batman Petrolspor (36), Altınordu, Kastamonuspor (32), İskenderunspor ve 24Erzincanspor (28) Play-Off hattında yer alıyor. Sarıyer ve Batman Petrolspor'un dişli rakiplerine takılması halinde Afyon deplasmanında alınacak galibiyet Altınordu'nun zirve için yeniden iddialı konuma gelmesini sağlayacak. Son 2 deplasman maçında Karaköprü Belediyespor'u 4-2, Adana 01 FK'yı 2-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Afyonspor'u da dize getirerek dış sahada ilk kez 3'te 3 yapmaya çalışacak.



