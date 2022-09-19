Altınordu gülmeyi unuttu

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda çıktığı İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altınordu, oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. İlk yarısı golsüz sona eren derbide ikinci yarının başında Kürşad'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, 82'nci dakikaya kadar direnmesine rağmen penaltıdan kalesinde gol görerek sahadan boynu bükük ayrıldı. Oynadığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 3 puanla düşme hattında 16'ncı sırada kalan Altınordu, Play-Off hedefiyle başladığı yeni sezonun ilk haftalarında umduğunu bulamadı.

Geçen sezonun son haftadaki Boluspor deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle göreve başlayan teknik direktör Ufuk Kahraman, bu sezon da ilk 5 müsabakada galibiyete ulaşamadı. Derbiyi kaybettikleri için üzgün olduğun belirten Kahraman, "İkinci yarıya neredeyse 10 kişi başladık. Erken bir kırmızı kart gördük. On kişi kaldıktan sonra diziliş anlamında 5-3-1'e dönüp özellikle merkez bölgeyi kapatmaya çalıştık. Bunda da başarılı olurken hiç hesapta olmayan bir penaltı oldu. Golden sonra 4-3-2'ye dönerek ön alan baskısı yapmaya çalıştık ve iki duran toptan pozisyonlarımız oldu. Maçı beraberliğe getirebilirdik. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" dedi.

Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, Göztepe randevusunda ilk 11'de yer alması planlanırken ısınma bölümünde sakatlanarak yedek listeye alındı. Sağ kasığındaki zorlanma hisseden tecrübeli futbolcunun yerine Muzaffer ilk 11'de görev yaptı. Kırmızı-lacivertli takımın en önemli isimlerinden biri olan Ahmet İlhan müsabakada süre alamazken, itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kart gördü.