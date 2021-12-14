Altınordu'dan müthiş geri dönüş!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'dan müthiş geri dönüş!
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14 Aralık 2021 21:54
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Altınordu 3-2 kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Ahmet Dereli (Penaltıdan),  69 Dakikada Kürşad Sürmeli ve 74. dakikada Burak İnce kaydederken, Kocaelispor'un gollerini 16. dakikada Diop ve 22. dakikada Pereira kaydetti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Muzaffer Kocaer (Dk. 79 Recep Aydın), Kenan Fakılı (Dk. 65 Feyttullah Gürlük), Burak İnce (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Taş, Atila Turan, Pereira, Mandjeck, Cisse, Benhur Keser (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Diop (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 66 İsa Nalbant)

Goller: Dk. 16 Diop, Dk. 22 Pereira (Kocaelispor) Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Penaltıdan), Dk. 69 Kürşad Sürmeli, Dk. 74 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Semih Karadeniz, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 45+1 Korcan Çelikay (Kocaelispor), Dk. 75 Furkan Metin, Dk. 79 Kürşad Sürmeli, Dk. 86 Ali Dere, Dk. 88 Ali Emre Yanar, Dk. 90+2 Feyttullah Gürlük (Altınordu)

Altınordu'da 84. dakikada Recep Aydın'ın kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Korcan Çelikay, kullanılan penaltıda topu kontrol etmeyi başardı.


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