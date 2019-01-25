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Altınordu, Gençlerbirliği'ni devirdi

Spor Toto 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Altınordu sahne aldı. Kazanan Altınordu oldu.

Kaynak: Sporx.com
Altınordu, Gençlerbirliği'ni devirdi
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25 Ocak 2019 21:04
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçıdna Gençlerbirliği ile Altınordu karşılaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Altınordu oldu.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Muhammed Mert ve 90. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Altınordu yenilmemezlik serisini 13 maça çıkardı ve puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya ikinci mağlubiyetini alan lider Gençlerbirliği, 41 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafat Gençlerbirliği, Eskişehirspor'a konuk olacak. Altınordu, Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.

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