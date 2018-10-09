Altınordu gelecekten umutlu

ÇOCUKLARIN FUTBOL COŞKUSU

Spor Toto 1'inci Lig'de 8'inci haftayı düşme hattının 2 puan üzerinde 7 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasına kadar oynayacakları 9 karşılaşmaya da kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi.İç saha-deplasman ayrımı yapmadıklarını belirten Hüseyin Eroğlu,diye konuştu.Önceki yıllarda da sezona kötü başlayıp daha sonra yükselişe geçtiklerini hatırlatan teknik patron Eroğlu,açıklamasında bulundu.Altınordu'da orta saha oyuncusu Anıl'ın tedavisi sürerken, sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan iç sahadaki Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.Altınordu'nun 5 etaplık 29 Ekim Turnuvası'nın ilk bölümü hafta sonunda Selçuk'ta yapılırken 1000'e yakın futbol okulu öğrencisi tüm hünerlerini sergileyip müthiş bir gün geçirdi.İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki turnuvaya 38 farklı futbol okulundan 65 takım katıldı. 2006 ve 2007 doğumlu çocuklar iki günde 228 maça çıktı. Başkan Seyit Mehmet Özkan turnuvayı izleyip çocuklarla bol bol fotoğraflar çektirdi. Maskot Atakan da çocukların sevgilisi oldu. Turnuvanın ikinci etabı bu hafta sonu gerçekleşecek.