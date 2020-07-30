Altınordu Futbol Okulları 141. şubesini açtı

Altınordu Futbol Okullarının (AFO); İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire'nin de ilave edilmesiyle birlikte 141 şubede hizmet verdiği açıklandı.

Haber; AA
Altınordu Futbol Okulları 141. şubesini açtı
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30 Temmuz 2020 14:36
Altınordu Futbol Okullarının (AFO); İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire'nin de eklenmesiyle 141 şubede hizmet verdiği bildirildi.

AFO Direktörü Köksal Ferizcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük futbol okulları organizasyonu olduklarını, bu toprakların çocuklarına güvenerek çıktıkları yolda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Futbol okullarında 11 binden fazla çocuğun eğitim aldığını aktaran Ferizcan, "Pandemi sürecinin geride kalmasının ardından okul sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferizcan, futbol okullarının fiziki şartlarını dikkatle incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her çocuğun eşit şartlarda spor yapma hakkı var. Bu nedenle ülke genelindeki okullarımızın aynı fiziki kalite standartlarına sahip olmasına özen gösteriyoruz. Antrenörlerimizi okulun açıldığı bölgenin tanınmış, futbol geçmişi olan, eğitimli isimlerinden seçiyoruz. Bu kriterler, birinci önceliğimiz. Altınordu armasının bulunduğu her ortamın bu armaya layık olması gerekiyor. AFO'lar, iyi birey ve iyi vatandaş olmayı öğrenen çocuklarımızın futbolla tanıştığı yerler. Kaliteli eğitim standartlarımızı sağladığımız oranda büyümeye özen gösteriyoruz."

 


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