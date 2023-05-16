Altınordu: 'Final maçını evimizde kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hasan Özer, "Final maçını kendi evimizde kaybettik, çok üzgünüm." dedi.



Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları final maçını kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.



İlk devre çok etkili oynadıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:



"Çalıştığımız yerden, kornerden kafa golünü yedik. Golden sonra pozisyonlar üretmeye çalıştık ama final vuruşlarında yetersiz kaldık. İlk devreyi en kötü berabere bitirip, ikinci devre kazanmak gibi düşüncemiz vardı ama olmadı. İkinci devre yine topa sahip olan ve risk alan bir Altınordu vardı. Almamız gereken riski aldık ve zaman zaman da pozisyonlar verdik. Çok iyi kapanan ve merkezi savunan bir rakibimiz vardı ve skoru koruma adına her şeyi yaptı. Final maçını kendi evimizde kaybettik, çok üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz. Çünkü çok iyi motive olmuş, çok iyi hazırlanmıştık ama futbolun gerçekleri de var. Rakibimize de saygı duymak lazım. Onları da tebrik ediyoruz."



Özer, ligde kalma konusunda şanslarının çok az olduğunu bildiklerini ve son maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenip rakiplerinin de alacağı skorlara bakacaklarını dile getirdi.



