İŞTE BİLET FİYATLARI

ALTINORDU TESİSLERİNİ AÇTI

SEYİT MEHMET ÖZKAN: "BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Hazırlıklarında İsviçre kampını tamamlayan ve ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, İzmir'de Altınordu'nun konuğu olacak.Bornova Stadı'nda 27 Temmuz Cuma (Bugün) saat 21.00'de başlayacak olan maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile Fenerbahçe arasında yapılacak özel maçta iki takımın taraftarları karşılaşmayı yan yana izleyecek.İki takım taraftarının maçı aynı tribünde izleyebilmeleri için İzmir Emniyet Müdürlüğünden gerekli izinlerin alındı. Tribün düzenlenmesi buna göre yapıldı.Bornova Stadındaki maçın biletleri maraton ve kapalı tribün için 75 TL, kale arkaları içinse 50 TL'den satılacak. VIP tribün biletleri de 150 TL'den satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribünleri Fenerbahçe taraftarına ayrılacak. Altınordu taraftarları 250 TL'den satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde ise Fenerbahçe maçına ekstra ücret demeden girebilecek.Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu'nun Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesinde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesinde hizmete giren hibrit zeminle Şenes Erzik Sahasında çıkacak. Fenerbahçe, İzmir'e salı günü öğleden sonra gelecek.Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum" dedi.