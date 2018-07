Altınordu Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle (TRT 1 İZLE)

ALTINORDU FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe ve Altınordu, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Son olarak Andre Ayew'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlıklarını yaparak sezona şampiyonluk düşüncesiyle başlamak isterken, Altınordu ise Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapmadan önce hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele vermek istiyor.Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'in imza töreni düzenlendi. Ganalı yıldız ve sportif direktör Damien Comolli açıklamalar yaptı.Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew ve sportif direktör Damien Comolli, imza töreninde açıklamalar yaptı.Ayrıca, Andre Ayew, "20" numaralı Fenerbahçe formasıyla basına poz verdi.Damien Comolli'nin sözleri:"Ayew ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonlu. Çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da istediği isimlerin başında geliyordu. Bugün kişisel antrenman yapacak. Yarın takıma katılacak. Kendisi fit durumda. Swansea ile antrenmanlara çıkıyor. Hazır geldi. ""1 sene bizde kiralık olacak. İstediğimiz takdirde kendisini kadromuza katma hakkımız var."- Vincent Janssen transferinde son durum nedir?"Andre Ayew'in imza günü. Kendisiyle alakalı bir sorular soralım. Beni az çok tanıdınız. Dedikodular ve spekülasyonlar hakkında konuşacak biri değilim.""Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren çok mutlu etti. Zaten Fenerbahçe ismini ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Yeni bir başkan, yeni bir sportif direktör, yeni bir teknik heyet var. Biliyorum ki, taraftarın çok büyük beklentisi var. Bunda da benim büyük bir payım olacak."Andre Ayew çok yönlü bir oyuncu. Çok yetenekli ve çok enerjik. Siz bir oyuncuya "Fenerbahçe'ye niye geldiniz?" diye soracak olursanız, cevabı "Kazanmak için" olacaktır.""Valbuena, Marsilya'da beraber oynadık. Marsilya ile buraya gelmiştik. İnanılmaz bir maçtı, 2-2 bitti. Valbuena ile tekrar oynayacak olmak heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'de onun gibi Fransa Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu görmek mutlu ediyor. Valbuena, kazanan bir oyuncu.Gomis ile beraber oynadık. Zaman zaman görüşüp konuşuyoruz. Artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynayacak. Ben de diğer yakası için. Gomis benim her zaman kardeşim olacak. Fakat, her ikimiz de kazanmak için oynayacağız.Fenerbahçe taraftarı, beni en çok heyecanlandıran şey şu an.""İki kulüp arasında paylaşılan finansal bilgileri burada söyleyecek değilim.Güzel haber şu ki teknik direktör ben değilim. Bunu Cocu düşünecek. Andre, elbette ki hocamız Cocu ile konuştu. Hangi pozisyonlarda faydalı olabileceğini söyledi. Kendisi her iki kanatta da açık olarak oynamayı seven ve faydalı olabilen bir isim."Andre Ayew, bu sözleri, "Gerçekten de doğru." diyerek onayladı."Stephen Appiah ile konuştum. Kendisi şu an milli takımın menajeri. Bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini söyledi. Kulübü, taraftarları, tesisleri, stadyumu ve buranın büyüklüğünü anlattı. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü. Avrupğa'da boy gösteriyor olmamız. Benim tek temennim bu takımı şampiyon yapmak ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu göğüslemesi.""Futbol evrensel bir oyundur. Yeni bir şehir, yeni bir kulüp, yeni bir teknik ekip ile çalışacağım. Bundan önce başka şehirlerde, başka takımlarda oynadım. Çabuk uyum sağlayabilen biriyim. Hemen katkı sağlayacağımdan eminim.""Ben, 'sadece' Marsilya'da parlak bir ddönem geçirdiğini düşünmüyorum. Geçen cumartesi Feyenoord'a karşı oynadığımız maç. herkese mesaj oldu. Oyun yapımızın ne kadar hücuma dayalı olacağını gösterdi. Andre Ayew'in zengin ve esnek oyunu, Cocu'nun istediği özellikleri taşıyor. Kendisi bize değer katacaktır. Başarılı olacağından eminim. Ben Ayew'i çok uzun süredir tanıyorum.""Damien Comolli, Fenerbahçe'de göreve geldiği an beni aradı ve "Yeni projeleri olan büyük bir kulübe gelmek ister misin?" dedi. "Evet!" diye cevap verdim.""Futbolcu olduğumdan beri, kendime söylediğim bir şey var, "Andre sınırlarını zorla!". Bu cümle kariyerim boyunca beni zorladı. Bir oyuncu bir pozisyona sabit kalsa o kolay olur. Büyük futbolcu olmak istiyorsa farklı pozisyonlarda oynamalı ve hocasının gözüne girmeli. Fakat, en sevdiğim pozisyon kanatlardır."Fenerbahçe'nin Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra bu sezon alacağı 4. oyuncu belli oldu: Halil İbrahim Dervişoğlu!Ali Koç'un başkan olmasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'yu göreve getiren Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürüyor.Sarı lacivertliler, Sparta Rotterdam forması giyen 18 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu transferinde mutlu sona yakın.Hollanda kulübüyle 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Aradaki pürüzlerin de giderilmesiyle 18 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşecek.Halil İbrahim, Fenerbahçe'nin bu sezon Barış, Ferdi ve Berke'nin ardından kadrosuna kattığı 4. genç futbolcu olacak.18 yaşındaki forvet oyuncusu Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında oynuyor. aynı zamanda U18 Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu güçlü fiziği ile dikkat çeken bir isim. Sparta Rotterdam genç takımı ile geçen sezon 26 maçta 23 gol atan genç yıldız adayının kulübü ile 2021 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor. Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın da öğrencisi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçeli kurmayların önündeki en büyük engel ise genç yeteneğin babası oldu. Halil İbrahim'in Türkiye'ye gitmesine soğuk bakan babayı ikna etmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi örneklerle bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.27 Temmuz Cuma günü oynanacak Altınordu Fenerbahçe karşılaşması öncesi İzmir ekibinin tesislerini gezen sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cocu, duygusal anlar yaşadı.Altınordu Kulübü'nün fotoğraf sergisini gezen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafını görünce duygulandı.Altınordu ile yarın oynayacağı maç için İzmir'de bulunan Fenerbahçe, ilk antrenmanını kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Coc da idman öncesi tesislerdeki "Ayaktakiler-Oturanlar Sergisi'ni" gezdi.Dünya ve Türk futbol tarihine geçen efsane takımlarının fotoğraflarının bulunduğu sergide Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafına da rastladı. O tarihte ABD'yi 2-0 yenen Van der Sar, Seedorf, Stam, Frank ede Boer ve Ronald de Boer gibi yıldızlarla birlikte oynayan Cocu, 20 yıllık fotoğraftan oldukça etkilendi.Bu arada Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge de Cocu'ya özel bir hediye ile "hoş geldin" dedi. Cocu, Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceleyip, Altınordu'nun organizasyon yapısı, tesisleri ve planlamalar ile ilgili Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan geniş kapsamlı bilgiler de aldı. Cocu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada Altınordu'nun örnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Altı yaşından A Takım'a kadar devam eden bir felsefenin varlığı gerçekten çok önemli. Gerçek anlamda başarı, bu felsefeye bağlı kalmakla gelir" dedi.Bu arada Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı ve Berke Özer ise Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a verilmek üzere imzalı formalarını Başkan Vekili Barış Orhunbilge'ye teslim ettiler.Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki dostluk maçı Bornova Belediye Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Vincent Janssen haberleri üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradığı öne sürüldü.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, medyada çıkan haberler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı."Beşiktaş, Vincent Janssen'i istiyor." haberleri üzerine telefona sarılan Fikret Orman'ın, Ali Koç'u arayarak Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini belirtti. Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi.Ali Koç'un da Fikret Orman'a, aynı stratejiyi kendilerinin de belirleyeceği ve Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacakları bilgisi verildi.Sevilla'nın da Max Meyer için menajeri Roger Wittmann ile masaya oturduğu ancak yüksek talepler nedeniyle transferden vazgeçtikleri öne sürüldü. Max Meyer için Sevilla da masaya oturdu!enerbahçe'nin gündemindeki Max Meyer, menajeri tarafından Sevilla'ya önerildi.İspanyol Desmarque gazetesinde yer alan haberde; Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros'un Meyer'in menajeri Roger Wittmann ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Wittmann'ın taleplerini sıraladığı ancak maddi konulardaki yüksek istekler nedeniyle Sevilla'nın bir adım geri attığı belirtildi.Caparros'un Ever Banega'nın yedeği olarak düşündüğü Max Meyer için bu kadar yüksek bir rakam vermeyi düşünmediği notu düşüldü.Schalke 04 ile kontratı biten Max Meyer, daha önce Sevilla dışında Fenerbahçe, Arsenal, Liverpool ile de anılmış ancak yıllık 4 milyon Euro'yu geçen maaş isteği ve 8 milyon Euro'luk maaş talebi nedeniyle herhangi bir kulüpe anlaşma sağlayamamıştı.22 yaşındaki Max Meyer, futbola Oberhausen altyapısından başladı ve ardından Duisburg altyapısına geçti. Schalke 04'ün 14 yaşında keşfettiği Meyer, aynı zamanda Almanya U15 takımından başlamak üzere tüm altyaş kategorilerinde görev almaya başladı.2013'te henüz 18 yaşında profesyonel olan Meyer, düzenli bir şekilde görev almaya başladı. O sezon 30 Bundesliga maçında forma giyen genç yıldız, 6 gol atıp 4 asist yaptı. Bir sonraki sezonda da istikrarını sürdüren ve takımının 8 Şampiyonlar Ligi maçında da görev alan Meyer, 6 gol 2 asistle sezonu kapattı. 2015/16'da yerini perçinleyen ve sol kanatta da görev almaya başlayan Meyer, 32 Bundesliga ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçında görev alıp toplamda 6 gol 10 asist istatistikleri yakaladı. 2016/17 sezonunda da sıklıkla merkezde görev almasına karşın, sağ ve sol kanat, 10 numara ve hatta 3 maçta forvet olarak oynayan Meyer, 39 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.2017/18 sezonunda değişen takım taktiğiyle birlikte daha derinde oyun kurucu olarak oynayan Meyer, 24 lig maçında gol veya asist yapamadı. Gol ve asist rakamları düşen Meyer, derinde oyun kurucu olarak oynadığı için pas istatistiklerini artırdı. %89 pas yüzdesiyle maç başına 44 olumlu pas yapan Meyer, ayrıca defansif istatistiklerini de geliştirdi ve maç başına 2.3 pas arası ve 2 top kapmayla oynadı.Bonservis değeri 20 milyon Euro civarında gösterilen Meyer, genç yaşına rağmen üst seviyede toplam 192 resmi maça çıktı.Fenerbahçeli Salih Uçan için sürpriz talip! Serie A ekibi Empoli'nin Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı transfer etmek istediği yazıldı.İtalya Serie A takımı Empoli'nin, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Empoli'nin yeni teknik direktörü Aurelio Andreazzoli'nin, Salih Uçan'ın Roma da oynadığı dönemde, sarı kırmızılı ekibin antrenörlüğünü yaptığı ve ikilinin o günlerden tanışıklığının olduğu belirtildi. Andreazzoli'nin kulüp yönetimine de Salih Uçan'ın transferi için talimat verdiği ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı belirtildi.Andreazzoli'nin Salih Uçan'ın Sion'da oynadığı 20 maçı izlediği ve Türk orta sahanın gösterdiği performansı tatmin edici bulduğu notu düşüldü.Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan 1.55 milyon Euro bonservisle aldığı ve önce Roma'ya ardından Sion'a kiraladığı Salih Uçan, geçen sezonu 20 maçta 2 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.