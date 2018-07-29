Altınordu FB maçı ÖZET İZLE | Altınordu Fenerbahçe maçı özet ve goller izle

Fenerbahçe ve Altınordu, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

29 Temmuz 2018 17:01
Altınordu FB maçı ÖZET İZLE | Altınordu Fenerbahçe maçı özet ve goller izle
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Altınordu, İzmir'de hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştılar. Yedek kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmaya Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, Mehmet Ekici, Samed, Mahsun, Ahmethan ilk 11'i ile çıkan Fenerbahçe, ilk yarıda etkili olamazken goller ikinci yarıda geldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

Maçın 63. dakikasında Mehmet Murat'ın kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 73. dakikada Muhammed Mert, frikikten ağları havalandırırken skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

BERKE İLK KEZ

Fenerbahçe'de yeni transfer Berke Özer, ilk kez sarı lacivertli takım ile maça çıkarken eski takımı Altınordu'ya rakip oldu.

Fenerbahçe, bir sonraki hazırlık maçında 1 Ağustos tarihinde Kadıköy'de Cagliari'yi konuk edecek.

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