Altınordu, evinde zirveyi bırakmadı!

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Altınordu, Akhisarspor'u ağırladı.



Izmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Altınordu'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Muzaffer Kocaer, 15. dakikada Furkan Metin ve 47. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek attı. Akhisarspor'un gollerini ise 23. dakikada Muzaffer Kocaer (k.k.) ve 90+5. dakikada Irfan Hadzic kaydetti.



Ligde 2 hafta aradan sonra kazanan Altınordu, puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 13 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer aldı.



Altınordu, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Altay deplasmanına gidecek.



