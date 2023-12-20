Altınordu evinde 6 maç sonra kazandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu evinde ağırladığı Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek 6 maç sonra kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu evinde 6 maç sonra kazandı
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20 Aralık 2023 15:27
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Altınordu'nun 6 haftalık galibiyet özlemi sona erdi.

İzmir temsilcisi 28 Ekim'de deplasmanda 3-1 galip geldiği Zonguldak Kömürspor maçından 53 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Ligdeki 17'nci maçında 3'üncü galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler puanını 16'ya çıkarıp moral buldu. İlk yarının son haftasında Play-Off hattındaki Ankaraspor'a konuk olacak Altınordu, devre arasına tehlikeli bölgeden uzaklaşarak girmek istiyor.

Karacabey Belediyespor maçı öncesinde çıktığı 5 müsabakada sadece 1 gol atabilen Altınordu, Bursa temsilcisine karşı 3 gol buldu. Kırmızı-lacivertlilerde genç santrfor İlkan Sever, takımını öne geçirerek toplamda 4 gole ulaştı. 19 yaşındaki gurbetçi forvetin attığı golün ardından tüm futbolcular, çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatan Furkan Yöntem ve Altar Han'ın formalarını açarak iki genç oyuncuya moral verdi. Altınordu'da Devrim de 4 gole ulaşırken, Onur ilk kez gol sevinci yaşadı.

 

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