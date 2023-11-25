Altınordu, Diyarbekirspor'a konuk oluyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattına gerileyen Altınordu Pazar günü deplasmanda Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak randevuda Bayram Başkan düdük çalacak.
Kırmızı-lacivertlilerde sezonu kapatan Altar Han forma giyemeyecek. U19 Milli Takımı'ndan dönen Hasan ve Furkan Yöntem görev yapabilecek. İzmir ekibi 13 maçta 11 puan toplayıp 16'ncı sırada yer alırken, Diyarbakır takımı aynı periyotta 16 puanla 10'uncu basamakta yer buldu.
Kırmızı-lacivertlilerde sezonu kapatan Altar Han forma giyemeyecek. U19 Milli Takımı'ndan dönen Hasan ve Furkan Yöntem görev yapabilecek. İzmir ekibi 13 maçta 11 puan toplayıp 16'ncı sırada yer alırken, Diyarbakır takımı aynı periyotta 16 puanla 10'uncu basamakta yer buldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU