Altınordu derbiye odaklandı

Spor Toto 1'inci Lig'deki son maçınde evinde Eyüpspor'a 2-1 kaybedip alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Altay maçına odaklandı.
Teknik direktör Hasan Özer, iki takım için de derbinin kritik olduğunu söyledi.
Hasan Özer, "Eyüpspor maçında 2 topumuz direkten döndü. Fırsatları kaçırdık. Düşme hattının 2 puan önündeyiz. O nedenle her maç bizim için çok önemli. Altay derbisine iyi hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki takımım sahada gerekli reaksiyonu gösterecek" diye konuştu.
Teknik direktör Hasan Özer, iki takım için de derbinin kritik olduğunu söyledi.
Hasan Özer, "Eyüpspor maçında 2 topumuz direkten döndü. Fırsatları kaçırdık. Düşme hattının 2 puan önündeyiz. O nedenle her maç bizim için çok önemli. Altay derbisine iyi hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki takımım sahada gerekli reaksiyonu gösterecek" diye konuştu.
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