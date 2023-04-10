Altınordu derbiye odaklandı

Spor Toto 1'inci Lig'deki son maçınde evinde Eyüpspor'a 2-1 kaybedip alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Altay maçına odaklandı.



Teknik direktör Hasan Özer, iki takım için de derbinin kritik olduğunu söyledi.



Hasan Özer, "Eyüpspor maçında 2 topumuz direkten döndü. Fırsatları kaçırdık. Düşme hattının 2 puan önündeyiz. O nedenle her maç bizim için çok önemli. Altay derbisine iyi hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki takımım sahada gerekli reaksiyonu gösterecek" diye konuştu.





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