Altınordu deplasmanda farklı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon deplasman maçlarında iç sahaya göre daha başarılı bir performans sergiledi.



Evinde çıktığı 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi iç saha performansına göre 4 puanla 16'ncı sırada yer aldı. Kırmızı-lacivertliler seyircisi önünde 4 gol atıp, 11 gol yedi.

Altınordu dış saha karnesine bakıldığında ise 6'ncı basamağa ismini yazdırdı. Deplasmanda 5 karşılaşma oynayan kırmızı-lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 8 puan kazandı.



İzmir temsilcisi gurbette 7 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 6 gol gördü. Son 2 deplasmanda Tuzlaspor ve Denizlispor'u yenen Altınordu, Eyüpspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.