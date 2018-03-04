Altınordu deplasmanda bir başka

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu konuk etti. Altınordu, 90 dakika sonunda Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. Altınordu, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını da kazanmayı başardı.Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 32. dakikada Mirkan Aydın, 69. dakikada Kerim Avcı kaydetti. Adanaspor'un golünü ise 67. dakikada Roni attı.Bu galibiyetin ardından Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de puanını 39'a çıkarmayı başardı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı.Altınordu gelecek hafta sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Adanaspor ise gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.