  •  
    G.Saray'ın HEDEFİ için Wolfsburg'tan açıklama
  •  
    Valbuena'ya talip çıktı: "Anlaşma uzak değil!"
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean gelen o imzalar
  •  
    Ersun Yanal'dan Koç ve Fenerbahçe açıklaması
  •  
    Ali Koç'un listesinde yer alan 10 teknik direktör!

Altınordu deplasmanda bir başka

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Altınordu deplasmanda bir başka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2018 17:25
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu konuk etti. Altınordu, 90 dakika sonunda Adanaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. Altınordu, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını da kazanmayı başardı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 32. dakikada Mirkan Aydın, 69. dakikada Kerim Avcı kaydetti. Adanaspor'un golünü ise 67. dakikada Roni attı.

Bu galibiyetin ardından Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de puanını 39'a çıkarmayı başardı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı.

Altınordu gelecek hafta sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Adanaspor ise gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için