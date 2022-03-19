Altınordu'dan şampiyonluk yarışındaki Ümraniye'ye çelme

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altınordu'dan şampiyonluk yarışındaki Ümraniye'ye çelme
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19 Mart 2022 15:31
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu'yu konuk etti. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atınordu 1-0 kazandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 19. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti.

Bu sonuçla Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor'un, 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Yedi maçlık mağlubiyet serisinin ardından son üç maçını kazanan Altınordu ise çıkış yakaladı. 

Karşılaşmanın ardından 55 puanda kalan Ümraniyespor, 2. sırada yer aldı. Puanını 31'e yükselten Altınordu ise 16. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Ümraniyespor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Altınordu ise Adanaspor'u konuk edecek.

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