Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu'yu konuk etti. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atınordu 1-0 kazandı.



İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 19. dakikada Volkan Fındıklı kaydetti.



Bu sonuçla Ankaragücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor'un, 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Yedi maçlık mağlubiyet serisinin ardından son üç maçını kazanan Altınordu ise çıkış yakaladı.



Karşılaşmanın ardından 55 puanda kalan Ümraniyespor, 2. sırada yer aldı. Puanını 31'e yükselten Altınordu ise 16. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Ümraniyespor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Altınordu ise Adanaspor'u konuk edecek.





İLGİLİ VİDEO