Altınordu'dan Kubilay'a veda

TFF 2.Lig ekiplerinden Altınordu, Kubilay Aktaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'dan Kubilay'a veda
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22 Temmuz 2023 15:54
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun küme düşen kadrosunda yer alan ve yeni sezon öncesi kendisine kulüp bulması istenen ön libero Kubilay Aktaş, İzmir temsilcisiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Gurbetçi futbolcu, 1.5 sezon formasını giydiği kırmızı-lacivertli kulüple 2024'te sona erecek sözleşmesini feshetti.

Altınordu'da 2021-22'nin devre arasında Manisa FK'dan transfer olup o sezon 14 maçta görev alan gurbetçi oyuncu, geçen sezon ise 28 karşılaşmada oynayıp 1 gol attı. Kubilay, küme düşen kadroda yer alıp kulüple vedalaşan 17'nci oyuncu oldu.
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