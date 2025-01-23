Altınordu'dan iki gurbetçi daha

Altınordu, FC Bocholt'tan Ali Barak ve RB Salzburg 2'den Alparslan Baran'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'dan iki gurbetçi daha
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23 Ocak 2025 17:19
Son güncelleme 23 Ocak 2025 17:20
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde FC Bocholt'ta forma giyen 21 yaşındaki sol bek Ali Barak ve RB Salzburg 2 takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alparslan Baran ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

 Her iki oyuncu için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. Sportif Direktörü Murat Korkmaz, yeni transferlerden Alparslan Baran' Avusturya Genç Milli Takımı'dan tanıdıklarını vurgulayarak, "Alparslan Baran, Salzburg altyapısında iyi bir futbol eğitimi aldı. Geçen yıl talihsiz bir sakatlık yaşadı. Alparslan'a sahip çıkmayı sorumluluk bildik. Ona inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Korkmaz, diğer yeni transfer Ali Barak için de şunları dile getirdi:

"Ali Barak'ı kadromuza katarak yeni bir sol bek kazandık. Zaten sezon başında da görüşmüştük fakat bulunduğu kulüpten dolayı transferi olmamıştı. Ali, Leverkusen altyapısından yetişti. Kendisi Ümit Milli Takım'da da forma giydi. Onun ile beraber güzel işler yapacağız. Ali Barak''ı da Türk futboluna kazandıracağız" diye konuştu.

Altınordu'nun yeni transferlerinden Alparslan çok çalışarak şampiyonluk yolunda formanın hakkını vermek istediğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten Ali Barak ise formayı kazanmak için var gücüyle çalışacağını dile getirdi.

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