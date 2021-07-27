Altınordu'dan Hollanda'ya transfer

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Altınordu'da forma giyen Yiğit Emre Çeltik'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Geleceğin yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Çeltik için Fortuna Sittard, yetiştirme bedelinin yanı sıra sonraki transferden elde edeceği bonservisin yüzde 50'lik kısmını Altınordu'ya verecek.
Yiğit Emre Çeltik, geçen sezon Altınordu'da tüm kulvarlarda 9 maçta forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Geleceğin yetenekli oyuncuları arasında gösterilen Çeltik için Fortuna Sittard, yetiştirme bedelinin yanı sıra sonraki transferden elde edeceği bonservisin yüzde 50'lik kısmını Altınordu'ya verecek.
Yiğit Emre Çeltik, geçen sezon Altınordu'da tüm kulvarlarda 9 maçta forma giymişti.