Altınordu'dan güzel hareketler

Altınordu, Bursa'da İnegöl Futbol Okulları ile İzmir'de ise Yeşilyurt Merkez Futbol Okulu bünyesinde iki önemli sosyal sorumluluk projesiyle alkış topladı.



'Çocuklarımız Geleceğimiz' mottosuyla hareket eden İzmir temsilcisi, İnegöl'de özel gereksinimli çocukların spor yapabilmeleri için onlara tesislerini açtı ve haftada iki gün çocuklara spor eğitimi vermeye başladı. İlk etapta 10 çocuk, İnegöl Futbol Okulları sahasında çalışmalara başladı.



Ailelerin talebi üzerine çalışmalara başladıklarını söyleyen İnegöl Futbol Okulları Sorumlusu Emre Yaman, "Çocuklarımızın mutluluğu yüzlerine yansıdı. Aileler de çocuklarını sahada gördükleri için mutlular. Artık çocuklarımızın ailelerini dinlediklerini öğrendik. Bu çocuklarımızın doyma hissiyatı olmadığı için daha fazla spor yapmalarına ihtiyaçları var. Çok güzel bir ortam var. Bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.



Altınordu İnegöl Futbol Okulu ile ortak projeye imza atan Üçel Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü Şükran Erten, Altınordu Futbol Kulübü'ne teşekkür ederek, "Özel gereksinimli çocuklarımız spor yapmaya başladıkları günden beri inanılmaz mesafeler katetti. Çocuklarımız çok mutlu, onların hayatları değişti" dedi.



ÇOCUKLAR VE BABALAR SAHADA TER DÖKTÜ



Öte yandan Temiz Kalpler Down Çocukları ve babaları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'ni ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Down sendromlular Altınordu Minik Elitler ile sahada mücadele etti. Sonrasında Altınordulu veliler, down sendromlu çocukların velileri ile çift kale maç yaptı. Etkinlik sonunda Altınordulu babalar, down sendromlu çocuklara ve ailelerine flamalar takdim etti.





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