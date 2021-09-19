Altınordu'dan Denizli'ye karşı geri dönüş!

TFF 1. Lig'de Denizlispor'u ağırladığı maçta geriye düşen ve 10 kişi kalan Altınordu geri dönüşün altına imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altınordu'dan Denizli'ye karşı geri dönüş!
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19 Eylül 2021 21:15
TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Altınordu oldu.

Denizlispor'un golünü 44. dakikada Brice Dja Djedje kaydetti. Altınordu'nun golleri 47. dakikada Recep Aydın ve 90+5. dakikada Ahmet Dereli'den geldi.

Ev sahibi Altınordu'da Yusuf Arslan 16. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 7'ye yükseltti. Denizlispor 6 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de Altınordu gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Samsunspor'u ağırlayacak.


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