TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Altınordu oldu.
Denizlispor'un golünü 44. dakikada Brice Dja Djedje kaydetti. Altınordu'nun golleri 47. dakikada Recep Aydın ve 90+5. dakikada Ahmet Dereli'den geldi.
Ev sahibi Altınordu'da Yusuf Arslan 16. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 7'ye yükseltti. Denizlispor 6 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de Altınordu gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Samsunspor'u ağırlayacak.
Denizlispor'un golünü 44. dakikada Brice Dja Djedje kaydetti. Altınordu'nun golleri 47. dakikada Recep Aydın ve 90+5. dakikada Ahmet Dereli'den geldi.
Ev sahibi Altınordu'da Yusuf Arslan 16. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 7'ye yükseltti. Denizlispor 6 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de Altınordu gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Samsunspor'u ağırlayacak.