TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun 17 yaşındaki futbolcusu Burak İnce, Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e transfer oldu.



Bielefeld, Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca oyuncu için Altınordu'ya 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.



Manisaspor altyapısından 2015 yılında Altınordu altyapısına transfer olan Burak, orta saha mevkisinde görev alıyor.



Bu sezon Altınordu ile 12 resmi maça çıkan İnce, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



"BUNDESLIGA EN İYİ 5 LİGDEN BİRİ"



Bundesliga'nın Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri olduğunu söyleyen İnce, "Bundesliga, Avrupa'nın en iyi 5 liginden biri ve Arminia Bielefeld de genç oyunculara büyük önem veriyor. Burada çok iyi karşılandım. Kendimi daha da geliştireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"



Arminia Bielefeld Futbol Direktörü Samir Arabi ise "Burak İnce'nin Ocak ayında bize katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.



"HARİKA BİR YETENEK"



Takımın teknik direktörü Frank Kramer, Burak İnce hakkında hakkında "Burak İnce çok çevik ve teknik olarak harika bir yetenek." şeklinde konuştu.





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