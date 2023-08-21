Altınordu'da Yusuf altyapıya döndü

Altınordu'da yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga, U19 takımına gönderildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Yusuf altyapıya döndü
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21 Ağustos 2023 13:03
Son güncelleme 21 Ağustos 2023 13:08
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga, U19 takımına gönderildi.

Kırmızı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde yine altyapıdan yetişen Gökberk, Mustafa Karaman, Tugay ve Mehmet'in başka kulüplere kiralanmasına karar verilmişti.

İzmir ekibinde 5 genç oyuncunun A takımdan ayrılmasıyla birlikte kadrodaki futbolcu sayısı 30'dan 25'e düştü. Altınordu, 27 Ağustos Pazar günü evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacağı ligin ilk maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

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