Altınordu'da yaprak dökümü devam ediyor

Spor Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra başta teknik direktör Hasan Özer olmak üzere futbolcuları ve personelinin büyük bölümüyle yollarını ayıran Altınordu'da ayrılık kervanına önemli bir isim daha ekleniyor.



İzmir ekibinden son dönemde Süper Lig'e ve yurtdışına gönderilen Burak İnce, Enis Destan, Yiğit Emre Çeltik ve son olarak Emircan Gürlük gibi isimlerin transferlerinde önemli rol oynayan Murat Korkmaz'ın Altınordu'yla vedalaşmak üzere olduğu iddia edildi.



ALMANYA YOLCUSU OLABİLİR



2017'den bu yana görev aldığı Altınordu'da uzun süre Avrupa direktörü olarak çalıştıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın son olarak ticari işler direktörlüğüne (CCO) atadığı Korkmaz, aynı zamanda Uluslararası U12 İzmir Cup'a katılan yabancı kulüplerle Altınordu arasında köprü vazifesi görüyordu.



Bir süredir yurtdışında olduğu öğrenilen CCO Murat Korkmaz'ın yeni sezon öncesi yabancı kulüpler ile temas halinde olduğu ve Almanya'da bulunduğu gelen haberler arasında.





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