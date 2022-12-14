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Altınordu'da Ufuk Kahraman ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da Ufuk Kahraman ile yollar ayrıldı
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14 Aralık 2022 13:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman dönemi sona erdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Ufuk Kahraman ve antrenörümüz Cüneyt Yis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu, 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

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