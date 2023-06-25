Altınordu'da tecrübeli isimlerle yol ayrımı!

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmesi devam eden 4 tecrübeli oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da tecrübeli isimlerle yol ayrımı!
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25 Haziran 2023 12:54
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ve 9 yıl sonra 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmesi devam eden 4 tecrübeli oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

İzmir ekibinde kontratları süren takımın sembol isimlerinden sağ kanat kaptan Ahmet İlhan Özek'in yanı sıra, stoper Erdi Dikmen, ön libero Kubilay Aktaş ve orta saha oyuncusu Recep Aydın'ın yeni sezonda kadroda düşünülmediği bildirildi. İzmir temsilcisi, bu futbolcuların mukavelelerini karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırmak istiyor. Aksi durumda oyuncuların kadro dışı kalması ya da tek taraflı fesih olasılığı gündeme gelecek. Yeni sezonda öz kaynak ağırlıklı kadroyla mücadele edecek Altınordu'da deneyimli isimlerin gidişiyle birlikte büyük değişim yaşanacak.

Devre arasında 1.5 yıllık sözleşme imzalayan forvet Ali Özgün kontratındaki, "Takım alt lige düşerse oyuncu serbest kalır" maddesinden yararlanıp yuvadan uçacak. Sözleşmeleri biten Ahmet Dereli, Ali Dere, Emirhan Aydoğan ve Kürşad Sürmeli'nin veda ettiği İzmir ekibinde serbest kalan diğer isimler Hüsamettin Yener, Rıdvan Koçak, Şeref Özcan, Volkan Fındıklı ve Yusuf Yalçın Arslan ile sözleşme yenilenmeyecek. Kiralık oynayan Erdem Gökçe, Kerim Alıcı, Metehan Mimaroğlu ve Selim Ay'ın geri dönmeyeceği Altınordu'da öz kaynaktan yetişen Emircan Gürlük, Rusya ekibi FC Orenburg'a tranfser oldu. Altınordu geçen sezonki kadrodan toplam 19 futbolcu yeni sezonda kırmızı-lacivertli ekipte yer almayacak.

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