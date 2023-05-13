Altınordu'da tam kadro sevinci

Erzurumspor FK ile sezonun en kritik maçına çıkacak Altınordu, bu maça tam kadro çıkacak olmanın sevincini yaşıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da tam kadro sevinci
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13 Mayıs 2023 13:56
Spor Toto 1'inci Lig'de salı günü evinde kümede kalma yarışındaki en ciddi rakibi Erzurumspor'la sezonun en kritik sınavına çıkacak Altınordu, zorlu 90 dakikaya tam kadro çıkacak olmanın avantajını yaşıyor.

İzmir ekibinde son olarak sakatlık yaşayan stoper Selim'in de iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.

Erzurumspor'da ise kırmızı kart cezalısı Estrela, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cengizhan, Süleyman ve Bergdich ile eski Altınordulu Alican Özfesli forma giyemeyecek.

Öte yandan Altınordu yönetimi maraton tribününün tamamen doldurulması için harekete geçti. Spor okullarında eğitim gören minik futbolcu adaylarının tribünde renkli görünteler oluşturup takımı destekleyeceği ifade edildi.

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