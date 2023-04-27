Altınordu'da stoper sevinci

Altınordu'da sakatlıkları bulunan stoperler Selim Ay ve Erdin Dikmen, sahalara geri döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da stoper sevinci
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27 Nisan 2023 15:58
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir görev yapamayan stoperler Selim Ay ve Erdi Dikmen, son oynanan Manisa FK maçıyla birlikte formalarına kavuştu.

İzmir ekibinin devre arasında Çaykur Rizespor'dan kiraladığı Selim, 7 Mart'taki Göztepe derbisinden sonra Keçiörengücü (D), Tuzlaspor, Samsunspor (D) ve Denizlispor maçlarında kadroda yer almadı.

Deneyimli savunmacı yedek soyunduğu Eyüpspor ve Altay (D) müsabakalarında süre bulamazken, sarı kart cezalısı Kubilay'ın yokluğunda Manisa ekibi karşısında ilk 11'de şans buldu. Selim, 49 gün sonra forma giydi. Sakatlık yaşayan genç stoper Alperen'in yerine ilk yarının sonunda oyuna giren Erdi, 24 Mart'taki Samsunspor deplasmanında 11'de oynadıktan sonra sakatlanıp Denizlispor, Eyüpspor, Altay (D) maçlarını kaçırmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu 32 gün sonra forma özlemini sonlandırdı.

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