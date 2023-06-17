Altınordu'da stadyum bilmecesi

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcılarla görüşmeleri sürdürürken, kırmızı-lacivertli takımın yeni sezonda iç saha maçlarına nerede oynayacağı belirsiz durumda.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da stadyum bilmecesi
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17 Haziran 2023 13:53
Son yıllarda rakiplerini Bornava Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk eden İzmir temsilcisinin yeni sezonda 2'nci Lig'de Passolig sistemi olmaması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nı tercih edebileceği ifade edildi.

Bornova'dan ayrılıp ayrılmama konusunda kesin bir karar vermeyen Altınordu, A takımın kullandığı Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ne daha yakın mesafede olması nedeniyle Tire alternatifini gündemine aldı. Kırmızı-lacivertlilerin üçüncü alternatif olarak Selçuk'taki Metin Oktay Tesisleri'nin fiziki şartlarını oluşturarak resmi müsabakalar için kullanabileceği kaydedildi.

Altınordu, arazisinde hak sahibi olduğunu savunduğu Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı dış cephesi siyah-beyaz yapılması nedeniyle kullanmaktan vazgeçmişti.

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