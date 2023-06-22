Altınordu'da resmi imzalar atıldı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Hasan Özer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka, resmi sözleşme imzaladı.



İzmir temsilcisinde 2015 yılından bu yana başantrenörlük yapan teknik patron Küçüktaka, yeni bir sayfa açacaklarını dile getirdi.



"YEPYENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"



Başkan Seyit Mehmet Özkan'a kendisine güvenmesi nedeniyle teşekkür eden 51 yaşındaki çalıştırıcı, "2015 yılından beri birlikteyiz. Kendisinin inanılmaz, sınırsız desteğini her zaman arkamızda hissettik. Kaleci departmanımızda yakaladığımız başarıyı aynı şekilde burada da devam ettireceğimizden zerre kadar farklı bir düşüncemiz yok. Bu süreçte kaleci departmanında bu yapıya, Altınordu camiasına olağanüstü emek veren tüm kaleci hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yepyeni bir sayfa açacağız" dedi.



"EN BAŞARILI KİŞİ"



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpte en başarılı bölümünün, kalecilik bölümü olduğunu belirterek, "Kaleci başantrenörü olan Atilla Küçüktaka hocamıza, A takımımızı emanet ediyoruz. Kurumsala yakın sistem, Türk futboluna pek alışık değil. Türk futbolu genellikle patronaj sistemiyle gidiyor. A takımımızı kendi içimizden biri olan, hatta içimizde en başarılı olan arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Bugüne kadar kendisi ve ekibi Altınordu camiasına, Altınordu forması altında Türk futboluna çok önemli kaleciler yetiştirdi. Atilla hocamın yanında çalışan kaleci antrenörü arkadaşlara da şükran borçluyum. İnşallah bu başarı sıkalasını A takımımıza da göstereceğiz. 2'nci Lig'de daha çok özkaynağımızla oynayacağız. Araya, ağabey sıfatıyla tecrübeli oyuncular da serpiştireceğiz" diye konuştu.



MİLLİ TAKIMLARDA DA ÇALIŞTI



UEFA A Lisansı sahibi Atilla Küçüktaka, 26 Mart 1972'de İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi BESYO mezunu olan Küçüktaka, sırasıyla Alpet, Karşıyaka, Adanaspor, Alanyaspor, Şekerspor ve yine Karşıyaka'da forma giyerek 3 kez milli oldu. Kaleci antrenörü olarak Nazilli Belediyespor, Bucaspor ve Karşıyaka'da görev yapıp, 1.5 yı, U14'ten U21'e kadar olan Genç Milli Takımlar Kaleci Departmanı'nda görev yapan deneyimli çalıştırıcı son olarak Altınordu'da kaleci bölümü direktörü olarak görev aldı.





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