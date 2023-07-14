Altınordu'da Recep Aydın yuvada kalabilir

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da birçok isimle yollar ayrılırken tecrübeli oyuncu Recep Aydın'ın yuvada kalabileceği öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'da Recep Aydın yuvada kalabilir
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14 Temmuz 2023 15:26
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon küme düşen kadroda yer alan tecrübeli oyuncuların tümüyle yolların ayrılması kararı verilirken, bu isimler arasında yer alan Recep Aydın'ın yuvada kalabileceği öğrenildi.

Akademi ağırlıklı kadrosuna dış transferle 3-4 deneyimli oyuncu takviye ederek 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kırmızı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Recep'le yola devam etmeyi planlıyor. Geçen sezon başında Bodrumspor'a transfer olup, devre arasında Altınordu'ya dönen 33 yaşındaki futbolcunun takımda kalması konusunda teknik ekibin olumlu rapor verdiği belirtildi. Recep'in de yeni sezonda gençlere ağabeylik yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Altınordu tamamı gençlerden oluşan 26 kişilik kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde başlarken, Recep'in önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

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