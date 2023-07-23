Altınordu'da Recep Aydın'da gitti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde gençleştiren Altınordu'da Kubilay'dan sonra kendisine takım bulması istenen Recep Aydın da kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı.



Geçen sezon başında Bodrumspor'a transfer olup, ara transfer döneminde İzmir ekibine dönen Recep'in karşılıklı anlaşarak 2024'te bitmesi gereken sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

Altınordu formasıyla 2022-23'ün ikinci yarısında 1'inci Lig'de 11 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, sezon sonunda küme düşme üzüntüsüne ortak oldu.



Kırmızı-lacivertlilerde antrenmanlara katılmayan kaleci Ali Emre Yanar'ın da önümüzdeki günlerde Süper Lig'e transfer olması bekleniyor. Sivasspor'un talip olduğu Ali Emre'nin de yuvadan uçmasıyla birlikte Altınordu, küme düşen kadrodan toplam 19 isimle vedalaşmış olacak.