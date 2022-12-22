Altınordu'da Özkan'ın planı tutmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu'da Ufuk Kahraman'ın yerine teknik direktörlük görevine Gökhan Ünal getirilirken; başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2021 yılında yaptığı, "Altınordu Organizasyonu'na dışarıdan hiçbir şekilde antrenör devşirilmeyecektir" açıklaması gerçeğe dönüşmedi. Futbolcu, antrenör ve yönetici yetiştirme hedefiyle yola çıkan Özkan, takımı Gökhan Ünal'a emanet ederek sürpriz bir karara imza attı.

Başkan Özkan daha önce yaptığı yazılı bildiride, "Yurt genelinde futbol okullarımızda görev almakta olan BESYO mezunu genç antrenörlerimizin içinden seçilen antrenörler önce Altınordu Futbol Akademisi'nde daha sonra A takım bünyesinde görev alacaklardır" mesajı vermişti. Faal futbolculuğu bıraktıktan sonra sırasıyla Kayserispor, Karşıyaka, Keçiörengücü, Ankaraspor ve Sakaryaspor'da antrenörlük yapan eski milli yıldız Gökhan Ünal, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Gökhan Ünal'ın Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında 2019 yılında 30 Eylül-11 Aralık tarihleri arasında 3 ay Gümüşordu Genç Futbol Kulübü'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak görev aldığı görülüyor. Altınordu bünyesindeki Gümüşordu İzmir'de amatör liglerde mücadele ediyor.