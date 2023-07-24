Altınordu'da oyunculara tam not

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, oyuncularından övgüyle bahsetti. Yeni sezon hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren kırmızı-lacivertliler, son yıllarda olduğu gibi bu sezon öncesi de kampı kendi tesislerinde sürdürüyor.



Öğrencilerin çok özverili çalıştığını dile getiren teknik patron Küçüktaka, "Bu sıcakta olağanüstü bir çabayla, müthiş bir performans gösteriyorlar. Çocuklar bir kez bile şikayet etmediler. Çok istekli, arzulu ve coşkulular" dedi.



Yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başladıklarını ve takımda sakatlık yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, "Takımın havası çok güzel. Öğrenmeye ve gelişmeye aç bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Çok iyi bir A takım olma sürecindeyiz. Ruhu olan coşkulu bir A takım yakalayacağız. Çok umutluyuz" şeklinde konuştu. Tecrübeli teknik adam ağustos ayından itabaren çevre il ve ilçelerde 4 ya da 5 hazırlık maçı oynamayı planladıklarını sözlerine ekledi.



