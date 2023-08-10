Altınordu'da oyuncu lisansları çıkıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da sezonun ilk maçı öncesi birçok oyuncunun lisansları çıkarıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da oyuncu lisansları çıkıyor
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10 Ağustos 2023 15:51
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da 27 Ağustos'ta İzmir'de Nazilli Belediyespor'la oynanacak sezonun ilk maçı öncesi futbolcu lisanslarının büyük bölümü çıkarıldı.

İzmir ekibinin 30 kişilik kadrosundaki 27 oyuncunun lisans işlemi tamamlanırken; yeni transferlerden gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ve geçen hafta profesyonel sözleşme imzalayan genç kanat oyuncuları Yusuf Talga ile İlkan Sever'in lisansları henüz çıkarılmadı.

Geçen sezon Almanya 5'inci Ligi'nde mücadele eden TuS Bövinghausen forması giyen Keni Var'ın lisansının çıkarılması için Almanya Futbol Federasyonu ile yazışmalar yapıldığı öğrenildi. Altınordu yönetimi gurbetçi golcünün lisansını Nazillli Belediyespor maçına yetiştirmeyi planlıyor. Altyapı patentli Yusuf ve İlkan'ın lisanslarında sorun yaşanmayacağı ifade edildi.

Öte yandan rakiplerini Metin Oktay Yerleşkesi'nde konuk edecek Altınordu'da misafir tribünü yapımı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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