Altınordu'da Ömer Şişmanoğlu sesleri

TFF 1. Lig'de yeni sezon Play-Off iddiasıyla yola çıkacak olan Altınordu'da golcü harekatı başladı. Kırmızı-lacivertliler, kulüpte uzun yıllar görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vedası sonrası takımı Ufuk Kahraman'a emanet etmişti. Genç çalıştırıcının yönetimden golcü talep ettiği ve listedeki 1 numaralı ismin Ömer Şişmanoğlu olduğu öğrenildi. Geçen sezon Denizlispor'da forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken 32 yaşındaki santrforun sözleşmesinin sona ermesi de transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.



SICAK BAKIYOR



Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyle temas halinde olduğu, şartların olgunlaşması halinde imzaların atılacağı bildirildi. Daha önce Göztepe forması da giyen Ömer'e 1. Lig'den başka teklifler de olduğu ancak futbolcunun İzmir'e daha sıcak baktığı iddia edildi. Almanya'da Hamburg altyapısında yetişip St. Pauli forması giyen Şişmanoğlu, ülkemizde Göztepe'nin yanı sıra Kayserispor, Antalya, Beşiktaş, Eskişehir, Konyaspor, Yeni Malatya, Erzurumspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de görev yaptı. Kırmızı-lacvertliler geçtiğimiz günlerde Akhisarspor'dan Bertuğ Bayar'a 2+1 yıllık sözleşme imzalatarak yaz transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirmişti. Ömer'in transferiyle forvet takviyesini noktalayacak İzmir ekibinde teknik patron Ufuk Kahraman farklı bölgelere 4 transfer daha düşünüyor.



ÇOK YÖNLÜ BİR YILDIZ



Ömer Şişmanoğlu, tecrübesinin yanı sıra çok yönlü yapısıyla da dikkat çekiyor. Asıl mevkii santrfor olan 32 yaşındaki futbolcu, sol ve sağ kanatta da görev yapabiliyor olması nedeniyle her dönem aranılan bir futbolcu oldu. Kariyerinde Beşiktaş'ta forma giydiği 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da bulunan Ömer'in transferinin gerçekleşmesi halinde Altınordu hücumuna güç katacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ