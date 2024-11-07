Altınordu'da Olay Şahan'dan derbi yorumu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, pazar günü İzmir derbisinde konuk edecekleri Altay'ı mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi.



Deplasmanda 2-1 kaybettikleri Batman Petrolspor maçında özellikle ikinci yarı iyi oynadıklarını dile getiren genç teknik adam, Altay derbisinde bu oyunu sahaya yansıtıp 3 puan almayı hedeflediklerini kaydetti.



Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçlarda taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Bu hafta sonu güzel bir maç bekliyor bizi. Bizi her maç destekliyorlar. İçeride güzel bir atmosferimiz var. Takım bunu hissediyor ona göre performansımız iç sahada çıkış gösteriyor. İnşallah taraftarlarımız Altay maçında bizi desteklerler, biz de onlara güzel bir galibiyet hediye edebiliriz" dedi.



