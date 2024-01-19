Altınordu'da Mustafa yuvaya döndü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu sezon başında kiralık olarak Edirnespor'a gönderdiği genç orta saha oyuncusu Mustafa Karaman'ı yeniden kadrosuna dahil etti.



Sezonun ilk yarısında Edirnespor formasıyla 3'ücü Lig'de 9, kupada ise 1 karşılaşmada görev yapan 19 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Altınordu formasını kapmaya çalışacak.

Mustafa'nın dönüşüyle ilgili kulüpten bir açıklama yapılmazken, geçen haftaki Nazilli Belediyespor deplasmanında kadroda yer alan genç oyuncu süre almadı. İlk yarıdaki kadrosundan 5 isimle vedalaşıp, 2 oyuncusu sezonu kapatan Altınordu henüz takviye yapmazken, kırmızı-lacivertliler altyapıdan Ege'yi A takıma almıştı.