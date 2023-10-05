Altınordu'da Murat Korkmaz takıma güveniyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 5 haftasını 2 galibiyetle düşme hattında tamamlayan Altınordu'da sportif direktör Murat Korkmaz, altyapı patentli kadrolarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.



Bu sezon 2'nci Lig'e düştükten sonra yola altyapısından yetiştirdiği oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla devam eden köklü İzmir temsilcisinde Korkmaz, "Çok iyi yolda olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlk 5 maçta 2 puan toplayan takım için dışarıdaki insanlara bu garip gelebilir ama biz her antrenmanı, her maçı izliyoruz. Sezonun açılış gününden beri kendi gençlerimize inanıyoruz" dedi.



"BU ÇOCUKLARIN EMEKLERİNİN KARŞILIKLARINI BİR ŞEKİLDE ALACAKLARINA YÜZDE YÜZ İNANIYORUZ"



"Başkanımız Seyit Mehmet Özkan senelerdir bu toprakların çocuklarına inanıyor" diyen Murat Korkmaz, "Biz de bu çocukların emeklerinin karşılıklarını bir şekilde alacaklarına yüzde yüz inanıyoruz. Bunu herkes böyle bilsin. Bu hafta çok zor Adıyaman deplasmanına gidiyoruz. Çok genç takımız. Maçlarımızın yüzde 75'ini kendi altyapımızdan çıkan çocuklarla tamamlıyoruz. Ancak göreceksiniz büyük sürprizlere imza atacağız" diye konuştu.



Futbolda yıllardır milli takımlara birçok oyuncu kazandıran Altınordu'da genç kaleci Mert Furkan Bayram, defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı ve orta saha Furkan Yöntem, U19 Milli Takım kadrosuna davet edildi.



